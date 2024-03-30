إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع عربة كارو بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 16 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع عربة كارو على طريق الخارجة باريس بالقرب من قرية ناصر الثورة فى محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كاور على طريق الخارجة باريس، مما أسفر عن إصابة كلا من حمدي خالد محمد، 23 سنة، ليلى محمد نصر، 58 سنة، سلوى محمد يوسف، 55 سنة، هند يوسف أحمد، 32 سنة، مصطفى عرفة فرغلي، 39 سنة، صابرين كمال بلل، 35 سنة ،ياسمين هيثم إبراهيم، 13 سنة، تحيات خليفة حسن، 64 سنة، نورا أحمد محمود، 26 سنة، فاطمة عبده أحمد، 43 سنة، ترتيل فوزي أحمد، 15 سنة ،أسماء منصور أحمد، 21 سنة، محمد حسن أحمد، 23 سنة، تغريد محمد أحمد، 27 سنة، رجب فهمي حسين، 47 سنة، جاد فهمي حسين، 49 سنة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



