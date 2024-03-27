محافظ الوادى الجديد يوجه بتشديد الرقابة على مستودعات إسطوانات الغاز

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة على مستودعات ومتعهدي بيع إسطوانات الغاز للتأكد من مطابقتها للوزن والإعلان عن أسعارها بشكل واضح داخل المستودعات ومن خلال سيارات البيع المتنقلة وفقًا للتسعيرة المقررة، مع تكليف الوحدات المحلية بتوفير الإسطوانات للقرى والمناطق النائية منعًا لاستغلال المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

حيث استهل الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك، من خلال منافذ الوحدات المحلية ومبادرات خفض الأسعار بكافة المراكز، وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق؛ لضبط الأسعار، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة المقررة لإسطوانات الغاز والوقود.



كما وجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وهيئة الإسعاف، فيما يتعلق بسرعة إجراءات تحويل الحالات المرضية خارج المحافظة، على أن تتحمل المحافظة تكلفة التحويل بسيارات الإسعاف للحالات المستحقة والاستعداد لموسم حصاد القمح والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والجمعيات الزراعية لاستقبال المحصول.

كما شدد الزملوط على تكثيف القوافل التعليمية للشهادات العامة الإعدادية والثانوية بكافة المراكز بالتزامن مع قرب إمتحانات نهاية العام الدراسي، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وسرعة تسليم محطات مياه الشرب المُنشأة حديثًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيها وتوفير الخدمة للمناطق المحرومة.