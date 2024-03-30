أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 18

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصها على تعليم الطلاب اللغات المختلفة، موضحة أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب الإيطالية والإسبانية والألمانية، والطالب له حرية اختيار اللغة الثانية، مضيفة أن تدريس اللغة الثانية فى المدارس الحكومية يتم حاليا فى المرحلة الثانوية فقط من بداية الصف الأول الثانوي، ولكن من العام المقبل سيكون من أولى إعدادى على الطلاب الذين تم تطبيق نظام التعليم الجديد عليهم 2.0، حيث وصلت الدفعة الأولى حاليا إلى الصف السادس الابتدائي والعلم المقبل بالأول الإعدادى.