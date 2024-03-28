الإدارات التعليمية عن تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحان شهر مارس: الأسئلة بسيطة

كتب محمود طه حسين

تواصل الإدارات التعليمية والمدارس عقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، حيث أكدت الإدارات أن الأسئلة بسيطة وتعقد فى جزء من الحصة لكل مادة دراسية، حسب ترتيب جدول الامتحانات.

وتفقد إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية لجان سير الامتحانات للاطمئنان على انتظام تقييمات الطلاب، موضحة أن الأسئلة تضمنت منهج شهر مارس فقط، وراعت مستويات الطلبة وتم توفير كافة وسائل الهدوء والراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحان مع استكمال اليوم الدراسى بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة الامتحان.

وأوضحت أنه تم توجيه مديرى المدارس بمتابعة انتظام الدراسة بالمدرسة والمرور على الفصول ومتابعة الاختبارات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وحث الطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد.

وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لأنه لا يوجد إعادة للتقييمات.