أخبار مصر.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر لـ4.5% فى 2024-2025

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع صندوق النقد الدولى، إن يرتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل 2024 - 2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: الدولة تسعى لتوطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وأكد أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية. المالية: برنامج الإصلاح يحظى بدعم من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية بأكثر من 20 مليار دولار أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل قال صندوق النقد الدولى، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 3% خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024، متوقعا أن يرتفع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل 2024 - 2025.

وزارة الزراعة: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية فى الربع الأول من 2024