أعراض غير شائعة لالتهاب الأعصاب اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

التهابات الأعصاب أحد أكثر الالتهابات انتشارا، يعانى خلالها الشخص من أعراض غير محددة مثل الآلام أو الوخز أو التنميل فى الجسم بالكامل دون معرفة السبب، هذا الألم يذهب ويعود مما يجعله من الصعب تشخيصه أو فهمه بسهولة إلا لدى مختص.

التهابات الأعصاب أو اعتلالها أو أى مشكلة تصيب الأعصاب تؤثر بشكل كبير على راحة الجسم بشكل عام وقوة الأعصاب وسلامتها، والقدرة على الحركة وأداء المهام اليومية، ومن يعانى من هذا الاعتلال تتأثر مهامه وجهده بشكل كبير.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع lluh فهناك الكثير من الأعراض غير المعروفة أو غير الشائعة التى قد تصيب من يعانى التهابا فى الأعصاب ولا يمكنه تشخيص حالته بسهولة، ولعل من أبرز هذه الأعراض والعلامات..

- الشعور الدائم بخفقان القلب الشعور

- من الأعراض الشائعة التنميل أو الوخز الذي قد يصيب أحد الأطراف مثل القدمين أو الساقين أو اليدين وغيرها فيشعر الإنسان بالتنميل سريعا وبدون سبب واضح.

- عدم القدرة على التوازن السليم وففقدان التوازن مثل الدوخة، الدوار، الشعور لبضع ثواني أنك غير متزن أو أن هناك مشكلة في قدرتك على الوعي والإدراك هو أحد أهم وأبرز علامات التهاب الأعصاب

- من الأعراض غير الشائعة عدم تحمل لمس أحد لك، حساسية تجاه لمس جسمك نتيجة الألم الذي تعانيه

- عدم قدرتك على إحكام قبضتك وتساقط الأشياء من بين يديك

- قد يعاني الشخص الذي يعاني من التهابات الأعصاب من مشكلة في ضغط الدم فقد يعاني من انخفاض شديد فيه مستوياته

مشكلات الهضم ليست بعيدة عن التهاب الأعصاب، فالمعاناة من مشكلات الهضم ليست بعيدة عن التهاب الأعصاب ، فهي من العلامات الظاهرة مثل عسر الهضم واضطرابه وعدم القدرة على الهضم الجيد التقلصات وغيرها

- ثقل شديد وشعور حاد بالألم على اليدين والذراعين

وينصح من يعاني من هذه الأعراض بالتوجه للمختص الذي يعمل على علاج الحالة سريعا، لتجنب مضاعفاتها ومضاعفات الأعراض الحادة لها.