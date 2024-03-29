نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية: الأسعار انخفضت من 5 إلى 10 %

كتبت : أماني سمير

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية حول وجود تخفيضات متنوعة لمعظم الوكلاء والمستوردين، إن نصف عدد وكلاء السيارات تقريبا في مصر قاموا بتخفيض أسعار السيارات للعام الجاري 2024 بنسب تتراوح بين 5-10% نتيجة تراجع سعر الدولار، والسبب الرئيسي وراء هذه الانخفاضات هوالإفراج عن 25 ألف سيارة ضمن مبادرة "المغتربين - المصريين بالخارج " حيث ساهمت في توفير النقد اللازم لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السيارات.

وأضاف أبو المجد، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من أهم الأسباب التي ساعدت علي وجود انخفاض السيارات بشكل حقيقي وملموس من قبل كبري الوكلاء في مصر هو تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية من الدفعة الأولى لصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتنازل مالكي الدولار خوفا من الخسارة نظرا لهبوط أسعاره بالسوق الموازية، ورغم هذا الانخفاض إلا أنه لم يؤثر في إنعاش المبيعات نظرا لترقب بعض المستهلكين لمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، متوقعا استقرار أسعار السيارات في الأسواق قريبا، مستندا على أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي عوض انخفاض الدولار أمام الجنيه.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد أوضح عن شهر فبراير 2024 أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" سجلت نحو 24868 مركبة متنوعة .



وهذا يعنى انخفاض عن شهر " يناير" بنحو 9579 مركبة ، كما أكد تقرير فبراير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغت 3920 مركبة موديل 2021 و6029 مركبة موديل 2022 و5624 مركبة موديل 2023 و9294 مركبة موديل 2024 ومركبة وحيدة موديل 2025.

كما تراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال ينايرمسجلة 6.3 ألف وحدة، بنسبة إنخفاض شهري بلغت 40%، وهو أدنى مستوى مبيعات منذ أبريل 2023، وفقا لبيانات " الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات.