تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة محليا خلال فبراير 2024

كتبت : أماني سمير

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر فبراير سجلت حوالي 501 مركبة.

جاء من بينهم ترخيص حوالي 469 سيارة ملاكى ، وقد حققت ماركة " فولكس فاجن " ترخيص حوالي 214سيارة من بينهم طراز دى 4 الذي حصد المركز الاول بين سيارات فولكس فاجن حيث حقق ترخيص حوالي 75سيارة .

أما ماركة " بى واى دى " فقد سجلت ترخيص حوالي 79 سيارة ، اما سيارتها سونج بلاس 41 سيارة ، واستطاعت ماركة مرسيدس فقد استقبلت السوق 38 سيارة من اجمالى سيارات " مرسيدس " بينما احتلت ماركة " إى كيو إى 350 سيارة .

اما ماركة " بى ام دبليو " فقد حققت مبيعات 31سيارة من بينها 16 سيارة فقط من طراز " أى اكس 3 " ، اما ماركة " تسلا " فقد تم ترخيص حوالي 28 سيارة .