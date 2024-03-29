انخفاض 10 موديلات سيارات صينية خلال مارس بقيمة بين 170 ألف و600 ألف جنيه

كتبت أمانى سمير

تشهد السوق المصرية للسيارات انخفاضا مستمرا في أسعار السيارات، وشهدت السوق استمرار انخفاض السيارات خصوصا من الأنواع الآسيوية، لنجد الماركات الصينية تقدم خفضا جديدا لأحد الطرازات من ماركة "بايك" وتحديدا طراز بايك X7 الذى انخفض بنحو 600 ألف جنيه مصرى.

وكان السعر قبل الانخفاض 2 مليون و350 ألف جنيه ليكون السعر الحالى هو مليون و650 ألف جنيه .

كما كشفت شركة المنصور وكيل ام جي الصينية في مصر عن تخفيضات في أسعار طرازات إم جي 5 موديل 2024 بقيمة تتراوح من 170 إلى 200 ألف جنيه لبعض الفئات

موضحين أنه في حال أي تخفيضات جديدة في الأسعار قد تحدث حتى منتصف يونيو المقيل، فإنه سيتم رد قيمة الفروقات للمستهلكين (كاش باك).



أسعار إم جي 5 موديل 2024

الفئة الأولى قبل المغيث كانت مليون جنيه وبعد التخفيض 830 ألف جنيه.

الفئة الثانية قبل التخفيض مليون و100 ألف جنيه بعد التخفيض 900 ألف جنيه.

أما ماركة جاك الصينية التابعة لشركة "القصراوى جروب" في السوق المصرية فقدً قدمت خفضا بموديلات جاك الصينية المتنوعة وهي كالأتي:



جاك JS3

انخفض سعر جاك JS3 موديل 2024 بحوالي 86 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 1.018.900 جنيه بدلًا من 1.104.900 جنيه.

جاك JS2

وشمل الانخفاض أيضا السيارة جاك JS2 حيث بلغ الانخفاض نحو 170 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 849،900 جنيه بدلًا من 1.019.900 جنيه.

جاك JS4

وأخيرا انخفض سعر جاك JS4 نحو 190 ألف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة اليوم بلغ سعرها نحو 1.089.900 جنيه بدلًا من 1.279.900 جنيه



كما خفضت مجموعة القصراوى جروب أسعار سيارات جيتور الصينية موديلات 2024 بقيم تتراوح بين 75 و110 آلاف جنيه.

جيتور X70

باتت الفئة الأولى بنحو 1.184.000 مليون جنيه، مقابل 1.259.000 مليون جنيه، بانخفاض 75 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة 1.254.000 مليون جنيه، بدلا من 1.349.000 مليون جنيه، بتراجع 95 ألف جنيه.

جيتور X70 Plus

انخفضت أسعار السيارة جيتور X70 Plus التى تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات، إلى 1.449.000 مليون جنيه، مقابل 1.539.000 مليون جنيه، بتراجع 90 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus

وتراجعت أسعار السيارة جيتور X90 Plus، وباتت بنحو 1.734.000 مليون جنيه، مقارنة مع 1.844.000 مليون جنيه، بتراجع 110 آلاف جنيه.

جيتور DASHING

انخفضت أسعار الفئة الأولى إلى 1.394.000 مليون جنيه، مقابل 1.489.000 مليون جنيه، بتراجع 95 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 1.494.000 مليون جنيه، مقارنة مع 1.589.000 مليون جنيه، بنفس قيمة تراجع الفئة الأولى.

وقدمت الشركة فئة جديدة من السيارة جيتور DASHING بسعر 1.659.000 مليون جنيه.

يذكر أن موجة التخفيضات مستمرة من مختلف الوكلاء في مصر، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وتوفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية.