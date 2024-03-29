"لجنة الخير" تقيم مبنى للغسيل الكلوى بمستشفى كفر صقر المركزى بالشرقية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تولت لجنة من أهالى الخير بمركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية، إنشاء مبانى ضخمة بمستشفى كفر صقر المركزى ومستشفى سنجها للحميات، حيث أنشأت اللجنة مبنى من 3 أدوار داخل مستشفى كفر صقر المركزى وقامت بتشطيبه بكافة التجهيزات والأثاث وتشغيل 48 ماكينة غسيل كلوى 3 شيفتات يوميا يستوعبون 144 مريضا يوميا، وجار استكمال طوابق المبنى، ليصل إلى 6 أدوار، ليتم عمل حضانة أطفال وقسم للجهاز الهضمى والمناظير، وكل هذا بالجهود الذاتية من تبرعات أهل الخير.

"اليوم السابع" التقى أعضاء لجنة الخير، وقال عبد الله أبو المجد أحد أعضاء اللجنة، إنه تم تأسيس مبنى على مساحة 450 مترا ليتحمل 6 طوابق، واستطعنا الانتهاء من 3 طوابق، وتم تشطيبها مبانى وتجهيز كل ما يلزم لمرضى الغسيل الكلوى من أسرة وكراسى ومراتب وخلافه، وتم تشغيل 48 ماكينة بالطابقين.

وأضاف المهندس محمد محروس ناجى المسئول عن الإنشاء، أن المبنى تكلف أكثر من 12 مليون جنيه وسيتم تشطيبه وتسليمه للمستشفى جاهز للخدمة، وأن المبنى من المتوقع أن يستقبل 300 مريض يوم بعد يوم بالإضافة إلى أنه سيتم عمل قسم خاص بمرضى الباطنة والكبد، بالإضافة لإنشاء قسم حضانات الأطفال.

وقال المهندس متولى بشناق، أحد أعضاء لجنة الخير بكفر صقر محافظة الشرقية، إن اللجنة عبارة عن 15 فاعل خير تجمعنا فى عام 2020 بعدما علم مجموعة منا أن مستشفى سنجها للحميات بمركز كفر صقر يحتاج إلى تنك أكسجين وكان فيروس كورونا فى أشد ذروته وقتها فقمت ومن معى بتبنى الموضوع وتجمع الآخرين وصل عددنا إلى 15 فاعل خير وأطلقنا على أنفسنا "لجنة الخير".

وتابع الشيخ هشام الموجى، مدير عام بالأوقاف على المعاش، وأحد أعضاء اللجنة، أنه أيام جائحة كورونا احتاج مستشفى حميات سنجها تنك أكسجين وبفضل الله تم شراء تنك الأكسجين حجم 6 آلاف لتر سائل وتم تشغيله فى سرعة فائقة وبعدها بدأت تبرعات أهل الخير وإنشاء وحدة إسعاف كاملة بمستشفى حميات سنجها واستمر دعم أهل الخير لنا لاستكمال ما ينقص بمستشفى كفر صقر المركزى ومستشفى سنجها الحميات التابع للمركز.

‪داخل المبنى



‪عدد من لجنة الخير