شركات البورصة توزع 4.4 مليار جنيه أرباحًا نقدية خلال 24 يومًا

كتب هانى الحوتى

وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بلغت 5.3 مليار جنيه خلال 84 يومًا، موزعة بين 232 مليون جنيه خلال يناير، و693 مليون جنيه خلال فبراير، و4.4 مليار جنيه خلال 24 يومًا من شهر مارس.



وخلال الأسبوع الماضي، صرف بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه كوبون نقدي بقيمة 1.853 جنيه، وكوبون آخر بقيمة 0.06 دولار.



وسبق أن صرفت شركات العربية للأسمنت، والعامة للصوامع والتخزين، القاهرة للخدمات التعليمية، والعربية للحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وبنك قطر الوطني الأهلي، كوبونات نقدية بقيمة 0.262 جنيه، 3 جنيهات، 1.15 جنيه، 0.25 جنيه، 0.375 جنيه للسهم، 5.882 جنيه للسهم، 0.015 دولار للسهم، بقيمة 1.026 جنيه، 1 جنيه، على التوالي.



وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.



وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.



البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.