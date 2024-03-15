شركات البورصة توزع 2.9 مليار جنيه أرباحًا على المساهمين خلال 10أيام من مارس

كتب هانى الحوتى

وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بلغت 3.8 مليار جنيه خلال 70 يومًا، موزعة بين 232 مليون جنيه خلال يناير، و693 مليون جنيه خلال فبراير، و2.9 مليار جنيه خلال أول 10 أيام من شهر مارس.

وخلال الأسبوع الماضي، صرفت شركتا وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وبنك قطر الوطني الأهلي، كوبون نقدي بقيمة 1.026 جنيه، جنيه، على التوالي.

وسبق أن صرفت شركات العربية للأسمنت ، والعامة للصوامع والتخزين، القاهرة للخدمات التعليمية، والعربية للحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع كوبونات نقدية بقيمة 0.262 جنيه، 3 جنيهات، 1.15 جنيه، 0.25 جنيه، 0.375 جنيه للسهم، 5.882 جنيه للسهم، 0.015 دولار للسهم، على التوالي.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31316.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -ثاني أسبوع في شهر مارس- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.7% ليغلق عند مستوى 6884.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 9873.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 38215.95 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 7008.30 نقطة.