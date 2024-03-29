رئيس تونس: حرية التعبير فى بلادنا مضمونة بالدستور

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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن حرية التعبير مضمونة في تونس بالدستور، مشددا على أن التاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة التونسية، الخميس، فقد جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال لقائه بكل من شكرى بن نصير المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، والهاشمى بلوزة، مفوض دار الصباح.

وأوضح سعيد أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني ولن يقبل بغير الانتصار بديلا، مذكرا بالمحطات التاريخية التي عرفتها تونس في مجال الصحافة منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم والدور الذي قامت به الأقلام الحرة في الدفاع عن الوطن وفي نشر الفكر الحر وفي حق الشعب التونسي في أن يكون حرا هو وحده الذي يقرر مصيره واختياراته بنفسه.