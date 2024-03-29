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انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش

الجمعة، 29 مارس 2024 10:29 م
انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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انطلقت فعاليات مبادرة «حكاية خير» في قرية سماء العريش، بحضور مجموعة من مجلس القبائل والعائلات المصرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية فيلما قصيرا عن جهود مجلس القبائل والعائلات المصرية، وفيلم «حكاية خير»، فضلاً عن تكريم حافظي القرآن الكريم وأسر الشهداء، وتقديم المساعدات لتيسير الزواج.

كما تشمل الفعالية تقديم الحاصلين على عمرة، والتقاط صورة تذكارية معهم ومع حافظي القرآن الكريم وأسر الشهداء.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل.

 

انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (2)
انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش
 
انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (3)
مبادرة «حكاية خير» بالعريش

 

انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (4)
انطلاق  مبادرة «حكاية خير» بالعريش

 

انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (5)
«حكاية خير» بالعريش

 

 

انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (6)
انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش

 

 

انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (7)
انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (7)

 

 

جانب من الحفل (1)
جانب من الحفل (1)

 

 

جانب من الحفل (2)
جانب من الحفل (2)

 

 

جانب من الحفل (3)
جانب من الحفل (3)

 

 

جانب من الحفل (4)
جانب من الحفل (4)

 

 

جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (1)
جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (1)

 

 

جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (2)
جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (2)

 

 

جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (3)
جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (3)

 

 

خلال انطلاق المبادرة (1)
خلال انطلاق المبادرة (1)

 

 

خلال انطلاق المبادرة (2)
خلال انطلاق المبادرة (2)

 

 

خلال انطلاق المبادرة (3)
خلال انطلاق المبادرة (3)

 

 

مبادرة حكاية خير بالعريش (1)
مبادرة حكاية خير بالعريش (1)

 

 

مبادرة حكاية خير بالعريش (2)
مبادرة حكاية خير بالعريش (2)

 

 

مبادرة حكاية خير بالعريش (3)
مبادرة حكاية خير بالعريش (3)






العريش

حكاية خير

مجلس القبائل والعائلات المصرية

المساعدات لتيسير الزواج

مبادرة حكاية خير

اليوم السابع بلس




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