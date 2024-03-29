البحوث الفلكية: كسوف الشمس الكلى المرتقب 8 أبريل لن يُرى فى مصر

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن كسوف الشمس الكلى المرتقب لا يمكن رؤيته فى مصر، ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا)، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية)، (لا يمكن رؤيته في مصر).



وتابعت: سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات 10 دقائق تقريباً، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس. يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و 28 ثانية.



ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.