اليوم السابع
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إخلاء مبان وانقطاع الكهرباء إثر حريق ضخم فى مبنى شاهق بالبرازيل..فيديو وصور

الجمعة، 29 مارس 2024 10:27 ص
إخلاء مبان وانقطاع الكهرباء إثر حريق ضخم فى مبنى شاهق بالبرازيل..فيديو وصور جانب من الحريق
فاطمة شوقى

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التهم حريق ضخم مبنى قيد الإنشاء من 28 طابقا في حى تورى غرب ريسيفى بالبرازيل، وتم إخلاء المباني المحيطة، حيث سقطت بعض الشظايا المحترقة، وانقطع التيار الكهربائي، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء في حي توري بمدينة ريسيفي بولاية بيرنامبوكو البرازيلية، وتم إخلاء المباني المحيطة، حيث سقطت بعض الشظايا المحترقة، وانقطع التيار الكهربائي، وتعمل عناصر الشرطة وإدارة الإطفاء بالفعل في مكان الحادث.

حريق
حريق


وحددت إدارة الإطفاء أن أربع سيارات توجهت إلى مكان الحادث: سيارتان للإطفاء ومنصة وسيارة قيادة العمليات،


من جانبه، أعلن رئيس بلدية ريسيفي، جواو كامبوس، أنه يتابع الوضع، وقال لقد قمت بتنشيط مركز عمليات ريسيفي (COP) الخاص بنا لرصد الآثار الناجمة عن حريق في مبنى قيد الإنشاء في توري، ويعمل يفرقنا، بما في ذلك الدفاع المدني، على دعم رجال الإطفاء في منع الوصول إلى الشوارع والمناطق القريبة من الموقع. وأضاف: سأواصل مراقبة هذا الوضع من هنا في بلدية ريسيفي، بالتعاون مع منسقي الفرق العاملة.
ولم يتم الإبلاغ عن ضحايا حتى الآن، وليس من الواضح سبب الحريق.

حريق فى البرازيل
حريق فى البرازيل


ومن خلال بعض مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أمكن رؤية حجم النيران الكبيرة التي التهمت الجزء العلوي من مبنى بوتانيك المملوك لشركة كاريلهو للإنشاءات.
وبمجرد السيطرة على الحريق، أشارت السلطات إلى أنه سيتم استعادة الكهرباء في المنطقة المتضررة على الفور، ولكن يجب توافر "ظروف آمنة للسكان".

حريق ضخم فى البرازيل
حريق ضخم فى البرازيل

 

حريق البرازيل
حريق البرازيل

 







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