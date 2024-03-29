أسعار الدواجن فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية بعد التخفيض

يواصل معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بمحافظة الجيزة، والمقام فى شارع ترعة الزمر بحى العمرانية، طرح اللحوم البلدية والدواجن الفريش بأسعار مخفضة، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار الدواجن والطيور الفريش فى معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية على النحو الآتي: فراخ زنة 1.1 جم بـ125 جنيهًا، فراخ زنة 1.2 جم بـ135 جنيهًا، فراخ زنة 1.3 بـ150 جنيهًا، فراخ زنة 1.4 بـ160 جنيهًا، طبق بانيه بـ170 جنيهًا، طبق دبابيس بـ105 جنيهات، طبق أوراك بـ85 جنيهًا، عرض خاص عبارة عن طبق يحوى فرختين بـ165 جنيهًا، عرض عبارة عن طبق يحوى 3 فرخات بـ155 جنيهًا، البط بـ120 جنيهًا للكيلو، والبط المسكوفى بـ130 جنيهًا للكيلو، طبق صدور بط أو أوراك بـ120 جنيهًا، السمان الكبير بـ115 جنيهًا.

ويطرح المشاركون بالمعرض طوال شهر رمضان الكريم مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن وياميش رمضان والحلويات الشرقية والغربية بتخفيضات تصل لـ30%.