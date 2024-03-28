يوم رياضى ترفيهى لرواد مركز تنمية المهارات والتكامل الحسى بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نفذ مديرية الشباب والرياضة مركز تنميه المهارات و التكامل الحسي بمركز التنميه الشبابيه بطور سيناء و اعضاء مكتب قادرون باختلاف يوم رياضي ترفيهي لرواد المركز تدعيما لدور المركز، كما تقدم وزاره الشباب و الرياضه كافة التسهيلات الممكنة لإنشاء هذا المركز المتخصص والذى يعتبر الأول من نوعة بجنوب سيناء وهو بلا شك اضافه كبيرة لأبنائنا من أصحاب الهمم كخدمة مجتمعية يقوم بها المركز تجاة المجتمع المحيط.

واشار محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ان وزاره الشباب و الرياضه و محافظه جنوب سيناء تسعي دائما الي توفير مزيد من الرعاية الحقيقية لدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، والعمل دائماً على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم و توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم.

واكد احمد عبد العزيز وكيل المديرية ، ان المركز بالمجان لأصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام، ومشاكل النطق، واضطراب وفرط الحركة، وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم، وتعديل السلوك.