مكتب الأمم المتحدة للمرأة: 3.7 % من الموظفات يتعرضن للتحرش بالعمل

كتبت آية دعبس

قالت إنجى أمين، محلل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة بمكتب الأمم المتحدة للمرأة، إن دراسة تم إجرائها عن نسب تعرض السيدات العاملات للتحرش فى العمل، كشفت عن تعرض 3.7% من الموظفات يتعرضن لتلك المشكلة، مشيرة إلى أن ذلك وفقا للعلاقات التى تم تقريرها فقط، خاصة أن كثيرا من السيدات لا يحررن بلاغات بما يتعرضن له، نظرا لما تواجهه من إلقاء لوم عليها أو منعها من العمل، أو الخروج بمفردها.

وأضافت إنجى، خلال كلمتها بمؤتمر وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، لإطلاق "دليل إرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء"،: أنه وفقا للأحصائيات التى أعلنها الجهاز المركزي للمحاسبات، فأن نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل بلغت نحو 15.9% خلال عام 2023، وهى نسبة يمكن تحسينها إذا تم إتاحة فرصة أفضل للمرأة، وتوفير بيئة عمل آمنة.

فيما أوضحت غادة عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إن الوزارة تبذل جهود لتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة، حيث تم إطلاق مدونة سلوكية ضد التحرش، فضلا عن تنفيذ مبادرات خاصة بالتوعية بأنواع التحرش والعنف، هذا بالإضافة الي إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة.



