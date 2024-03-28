مصرع طفل غرقا ببركة مياه أمام مبنى تحت الإنشاء بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه غارقا في بركة مياه أسفل مبنى تحت الإنشاء بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان بـ محافظة الشرقية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغ بوفاة الطفل "عبد الرحمن رمضان" 11 عاما، طالب بالصف الرابع الابتدائي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، جراء حادث غرق في مياه أسفل مبنى تحت الإنشاء بالحي الحادي عشر.

وتبين من التحريات الأولية وفاة الطفل إثر سقوطه غارقا في مياه متراكمة أسفل مبنى تحت الإنشاء بالحي الحادي عشر بفعل أعمال الإنشاءات، وذلك أثناء عودته من درس في المنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.