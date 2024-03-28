محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع أبو حماد

الشرقية - إيمان مهنى

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالوحدة المحلية بقرية كفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد المحافظ اقسام الوحدة لمتابعة موقف المتحصلات والايرادات بالوحدة ومتابعة ملف المتغيرات المكانية مؤكداً علي العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون وكذلك تفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعه اعمال رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ ابو حماد ( المحكمه ) بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه وذلك بعد أن تم نقل اعمده الاناره ووضع طبقات الأساس تمهيدا لبدء أعمال وضع طبقات الاسفلت النهائية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئة الشارع امام حركة السيارات والماره، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

كما حرص محافظ الشرقية،علي تفقد منطقة أبو حماد البلد والتي شهدت شوارعها الجانبية أعمال تركيب بلاط الانترلوك بتكلفة 2 مليون و 200 الف جنيه والذي يأتي تماشيا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

أكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

رافق المحافظ في الجولة صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد والدكتور ايهاب العزازي نائب رئيس المركز.

