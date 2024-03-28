اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 06:52 م
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محافظ أسوان يشهد اليوم الختامى لاحتفالية "المرأة" ويكرم الأمهات المثاليات.. صور

الخميس، 28 مارس 2024 06:00 م
محافظ أسوان يشهد اليوم الختامى لاحتفالية "المرأة" ويكرم الأمهات المثاليات.. صور تكريم الام المثالية
أسوان - عبد الله صلاح

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اختتمت محافظة أسوان، اليوم، فعاليات احتفالية بعنوان " المرأة من أجل مستقبل مستدام"، والتى أقيمت فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى.

وتفقد المحافظ، معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية والأعمال الفنية للسيدات الأسوياء وذوى الهمم.

وفى نهاية الفعاليات، كرم محافظ أسوان، الأم المثالية على مستوى المحافظة هدى أحمد عبد الله ، وأيضاً إيمان حسن صالح الأم المثالية من الأمهات العاملات بالوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، وكوثر محمد سرور الأم المثالية من الأمهات العاملات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو واللاتى تم اختيارهن عقب اجتيازهن للمعايير والضوابط الخاصة بوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة.







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