محافظة بنى سويف: سوق السيارات استقبل 320 سيارة الجمعة الماضى

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات ، والذي يعقد بعد افتتاحه " بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية ، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

تضمن التقرير، الذي عرضه رئيس اللجنة ، مؤمن على ، الإشارة إلى أن يوم الجمعة الماضي، شهد زيادة في عدد السيارات المعروضة، والتي بلغ عددها 320 سيارة ) 285 سيارة تابعة للمواطنين، 35خاصة بمعارض وتجار السيارات)، فيما تم بيع 12 سيارة ، حالة بيع مباشرة بين المواطنين ، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري ، وسط إقبال من بعض المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا وضواحي محافظة الجيزة ، حيث يفتح السوق أبوابه من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصراً " خلال شهر رمضان فقط".

هذا بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بعمل تندات انتظار داخل الساحة والتي تم تأهيلها وتهيئتها بالشكل المناسب للتيسير على مرتادي السوق وتوقير سبل الراحة من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس ، فيما ورت مواقفة وزارة العدل على تواجد سيارة الخدمات المتنقلة الخاصة بتوثيق خدمات الشهر العقاري " يوم عقد السوق" ، بجانب قيام اللجنة في دراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل ( تقديم مأكولات ، مشروبات ، تصوير أوراق ومستندات ، فحص سيارات )

و أشار محافظ بني سويف، إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات ، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع ،مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة ، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.