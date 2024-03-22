اليوم السابع
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قطع المياه لمدة 4 ساعات بمنطقة ناهيا بالجيزة صباح الغد

الجمعة، 22 مارس 2024 04:00 ص
قطع المياه لمدة 4 ساعات بمنطقة ناهيا بالجيزة صباح الغد انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "شارع ناهيا بالكامل، ومنطقة شارع 6 أكتوبر"، غدًا السبت لمدة 4 ساعات، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا.

 

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 300 مم؛ لتحسين الضغوط بشارع 6 أكتوبر والقناية والمنطقة المحيطة بناهيا.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.







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