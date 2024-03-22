قطع المياه لمدة 4 ساعات بمنطقة ناهيا بالجيزة صباح الغد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "شارع ناهيا بالكامل، ومنطقة شارع 6 أكتوبر"، غدًا السبت لمدة 4 ساعات، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا.
وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 300 مم؛ لتحسين الضغوط بشارع 6 أكتوبر والقناية والمنطقة المحيطة بناهيا.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة