اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 09:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غلق 60 منشأة وتحرير 2358 محضرا متنوعا والتحفظ على 3456 حالة إشغال بالإسكندرية

الخميس، 28 مارس 2024 09:03 م
غلق 60 منشأة وتحرير 2358 محضرا متنوعا والتحفظ على 3456 حالة إشغال بالإسكندرية تكثيف الحملات بجميع الأسواق
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضبط الأسواق وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 60 منشأة، والتحفظ على 3456 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 2358 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 939 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.


 







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