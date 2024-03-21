قائمة أسعار السلع الأساسية فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية بعد التخفيض

كتبت - مرام محمد

يقدم المشاركون بمعرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، عروضًا خاصة على المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، وذلك لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع المخفضة خلال شهر رمضان الكريم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية قائمة أسعار أبرز السلع الغذائية داخل معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية بعد التخفيض.

-السكر بـ27 جنيهًا.

-الأرز بـ29 جنيهًا.

-المكرونة بـ28 جنيهًا.

-الدقيق المعبأ بـ23 جنيهًا.

-العدس الأصفر بـ60 جنيهًا.

-اللوبيا بـ75 جنيهًا.

-الفاصوليا بـ90 جنيهًا.

-عبوة زيت الطعام زنة 1 لتر بسعر 60 جنيهًا.

-عبوة زيت زنة 2.2 لتر بسعر 135 جنيهًا.

-عبوة زيت زنة 3 لتر بسعر 200 جنيه.

-طبق البيض الأبيض والأحمر الصغير بسعر 155 جنيهًا.

-طبق البيض الكبير بسعر 160 جنيهًا.

-طبق البيض البلدي الصعيدي بـ165 جنيهًا.

-اللحم البلدي بـ270 جنيهًا للكيلو.

-اللحم المفروم بـ250 جنيهًا للكيلو،

-فراخ زنة 1.1 جم بـ125 جنيهًا.

-فراخ زنة 1.2 جم بـ135 جنيهًا.

-فراخ زنة 1.3 بـ150 جنيهًا.

-طبق بانيه بـ170 جنيهًا.

-طبق دبابيس فراخ بـ105 جنيهات.

-طبق أوراك فراخ بـ85 جنيهًا.

-البط بـ120 جنيهًا للكيلو.

-البط المسكوفي بـ130 جنيهًا للكيلو.

وتقدم معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن وياميش رمضان، طوال شهر رمضان الكريم، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتتواجد معارض "أهلًا رمضان" في المحافظة، بشارع ترعة الزمر بالعمرانية، وشارع عمرو بن العاص بالبدرشين، وشارع المطار بإمبابة، وتقاطع الشارع الفاصل بين الحى الحادي عشر والحى الثاني عشر محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر، ومركز خدمات الحي الأول بساحة انتظار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد".