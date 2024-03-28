عود طفلك على هذه الأشياء لبناء شخصية قوية واثقة.. من وحى مسلسل بابا جه

كتبت فاطمة خليل

تناول مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسنى ونسرين أمين مشكلة تربية الأبناء بطريقة مشوقة وبسيطة، وهو من مسلسلات رمضان 2024، التى أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحققت نجاحا كبيراً، ومن وحى مسلسل بابا جه نقدم لكم نصائح بسيطة أو أشياء يجب أن تعود طفلك عليها لتنشئة طفلاً واعياً وبناء شخصية واثقة فى نفسها.



قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن تربية الأبناء تحتاج إلى وعى واهتمام من الأب والأم معاً، مضيفاً أن هناك بعض القواعد يجب أن يعلمها الآباء عند تربية أبنائهم وهذه القواعد هى:

-الطفل اذا اعتاد النقد سيفقد الثقه بذاته

-إذا اعتاد السخرية منه فسيكون خجولا

-إذا اعتاد الخوف فسيفقد الامان

-إذا اعتاد الخزي فسيشعر بالذنب

-إذا اعتاد القبول فسوف يتعلم الحب

-إذا اعتاد التشجيع فسوف يتعلم الثقه بنفسه

-إذا اعتاد الأمان فسوف يثق في من حوله

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني كشفت مفاجآت عديدة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر.

وكان أكرم حسنى قد اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.