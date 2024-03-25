نصائح علشان ماتكونش السبب فى أزمات نفسية لطفلك على طريقة مسلسل بابا جه

كتبت فاطمة ياسر

توالت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بابا جه، للنجم أكرم حسني والنجمة نسرين أمين، والذي يعرض عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT، وشهدت الحلقة غياب أكرم حسني "هشام" عن عيد ميلاد ابنته جودي، بسبب عمله وحضوره عيد ميلاد مع أطفال في أحد الأندية، وهو ما سبب أزمة جديدة لهشام في علاقته مع ابنته جودي، لذا نقدم فى هذا التقرير أفضل الطرق للتغلب علي تعرض الطفل لاضطراب نفسي مثل: الاكتئاب.

وقالت الدكتورة صفاء عبد القادر، استشاري الطب النفسي في كلية طب قصر العيني، أن صدور بعض السلوكيات الغريبة مع الطفل تعد دليلاً على مروره باضطراب نفسي قد يجعله مصابًا بالاكتئاب، فإهمال الأبوين للطفل يشعره أنه شخص غير مرغوب فيه، ويزيد من إصداره بعض السلوكيات المائلة للعدوانية.

كما أشارت إلي أن حدوث بعض الخلافات بين الأبوين أمام أعين الأبناء تجعلهم يمرون بهزة نفسية قد تجعلهم يصابون بالاكتئاب الناتج عن الاضطراب النفسي.

وأضافت، أنه إذا لوحظ تقديم الشكوي من قبل الطفل باستمرار أي أصبح دائم الشكوى من أمراض أو إذا كان طفلك يفضل النوم علي أن يشاهد التلفزيون أو يقابل احد أقاربه من المقربين فيجب أن تلاحظين انه يمر بأزمة نفسية، وفي الأرجح يبحث عن الاهتمام من قبل أسرته.

وقدمت استشاري الطب النفسي بعض النصائح للحفاظ علي نفسيه طفلك، وحمايته من الاضطرابات النفسية، ومنها:

- تقديم الاهتمام والمشورة والقيام ببعض الأنشطة مع طفلك، يعد من أهم النصائح لبناء علاقة قوية بينكم، ويحميه من الاضطرابات النفسية.

- تجنب حدوث الخلافات أمام أبنائكم حيث أنهم يتأثرون في تلك الخلافات ويزيد تعرضهم لاضطرابات نفسية.

- استيعاب مشاعرهم و الاهتمام بهم إلي أقصي الدرجات و يجب أن يشعرون إنهم أهم شئ في الحياة.