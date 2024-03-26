مسلسل بابا جه.. كيف يؤثر غياب دور الأب على نفسية الطفل

كتبت فاطمة ياسر

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني عن مفاجآت كثيرة، جعلها تتصدر تريند منصة إكس بالتزامن مع عرض الحلقة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.

وحول أهمية دور الأب في نفسية أطفاله، أوضحت الدكتورة آمال عماد استشاري الطب النفسي في كلية طب سوهاج فى تصريح لـ اليوم السابع أن تربية الأب لأبنائه ودوره في حياتهم يعني القدوة ومصدر الأمان والحب والحنان والناصح والصديق والسند في الشدائد، كما أنه يعلم الطفل مبادئ الحياة.

وأشارت إلى أن عدم قيام الأب بدوره قد يؤدي الى إعاقة فى النمو الفكرى والعقلى والجسمى، ولذلك نجد الطفل أكثر حساسية فى مشاعره ويعاني من التردد في سلوكه، كما أنه يؤدي إلى ضعف شخصية الطفل، وتعرضه لعدم النضج المعرفي بالعالم الخارجي والحياة الاجتماعية.

وحثت استشاري الطب النفسي على ضرورة تقسيم أدوار التربية بين الأم والأب، وعدم تحمل طرف منهم العبء كله، لأن الأبناء يحتاج كل منهم بشكل ملحوظ.