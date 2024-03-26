اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

مسلسل بابا جه.. كيف يؤثر غياب دور الأب على نفسية الطفل

الثلاثاء، 26 مارس 2024 08:00 م
مسلسل بابا جه.. كيف يؤثر غياب دور الأب على نفسية الطفل مسلسل بابا جه رمضان 2024
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني عن مفاجآت كثيرة، جعلها تتصدر تريند منصة إكس بالتزامن مع عرض الحلقة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر، وذلك بعدما اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف هشام أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.

وحول أهمية دور الأب في نفسية أطفاله، أوضحت الدكتورة آمال عماد استشاري الطب النفسي في كلية طب سوهاج فى تصريح لـ اليوم السابع أن تربية الأب لأبنائه ودوره في حياتهم يعني  القدوة ومصدر الأمان والحب والحنان والناصح والصديق والسند في الشدائد، كما أنه يعلم الطفل مبادئ الحياة.

وأشارت إلى أن عدم قيام الأب بدوره قد  يؤدي الى إعاقة فى النمو الفكرى والعقلى والجسمى، ولذلك نجد الطفل  أكثر حساسية فى مشاعره ويعاني من التردد في سلوكه، كما أنه  يؤدي إلى ضعف شخصية الطفل، وتعرضه لعدم النضج المعرفي بالعالم الخارجي والحياة الاجتماعية.

وحثت استشاري الطب النفسي على ضرورة تقسيم أدوار التربية بين الأم والأب، وعدم تحمل طرف منهم العبء كله، لأن الأبناء يحتاج كل منهم بشكل ملحوظ.







مسلسلات رمضان 2024

شاهد مسلسل بابا جه رمضان 2024

مسلسل بابا جه رمضان 2024

شركة إنتاج بابا جه 2024

مباشر مسلسل بابا جه 2024

فريق عمل مسلسل بابا جه 2024

مسلسلات رمضان شاهد 2024

مسلسلات شركة المتحدة 2024

بطل مسلسل بابا جه رمضان 2024

القناة الناقلة لمسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يوتيوب

رمضان 2024

شاهد مسلسلات رمضان 2024

مشاهدة مسلسلات رمضان 2024

قنوات مسلسلات رمضان 2024

الخريطة الكاملة لموسم دراما رمضان 2024

موسم دراما رمضان 2024 على قنوات المتحدة

القنوات الناقلة لمسلسل

مسلسل بابا جه

بابا جه

Watch iT

واتش ات

منصة Watch it




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة