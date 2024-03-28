رياضة الأقصر تنطلق فى الدورات الرمضانية بمراكز شباب المحاميد والمهيدات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية خماسي قدم للنشء والشباب بمركز شباب المحاميد قبلي، التابع لإدارة شباب أرمنت بالأقصر، ومركز شباب المهيدات التابع لإدارة شباب الطود، وتشهد كل دورة مشاركة 16 فريقا، ويتكون الفريق من 8 لاعبين ومدرب.

ويقول صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تشهد الدورات الرمضانية إقبالًا كبيرًا من قبل الشباب والنشء، حيث يلتقي اللاعبون من مختلف الأعمار للمشاركة في الدورات الرمضانية، مؤكداً على أن تلك الدورات الرمضانية تستهدف إستثمار طاقات الشباب، وتحسين النمط الصحي للمواطنين بممارسة الرياضة بأنواعها، واعتبار الرياضة أسلوب حياة، تحقيقاً لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وعلاء عبد الحفيظ مدير إدارة شباب أرمنت، وفريق عمل مركز شباب المحاميد قبلي.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، في بيان صحفى، إنه أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، فعاليات دورة تدريبية حول القيادة التطوعية لشباب أندية التطوع بمراكز شباب ( البعيرات ، الاقالتة، المحاميد بحري، الزرنيخ)، وذلك لإعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب.

وأكد صلاح رشوان، إنه تهدف الدورة إلى تنمية قدرات وطاقات الشباب التي تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات، وتناولت محاور الدورة توضيح المفاهيم الخاصة بالتطوع والقيادة ( مفهوم ثقافة العمل التطوعي، مفهوم المهارات القيادية )، وأنواع العمل التطوعي وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، وأهداف العمل التطوعي وأشكاله، ودور العمل التطوعي في أعداد القيادات المجتمعية، وتعزيز قدرة المتطوع الفعال، وتأصيل ثقافة الأخذ والعطاء والتبادل المشترك، وقيادة المشاريع التطوعية ومميزات العمل التطوعي في حياة الشباب، وتصنيف المهارات القيادية وطرق تطوير مهارات القيادة، والأهداف المرجوة من ممارسة الأعمال التطوعية، وتم ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وسارة عبد الملاك منسق أندية التطوع بالمديرية.



الدورات الرمضانية في مراكز شباب المحاميد والمهيدات



الدورة الرمضانية في مركز شباب المحاميد قبلى بأرمنت



انطلاق الدورة الرمضانية في مركز شباب المحاميد قبلى بأرمنت



جانب من فعاليات الدورة الرمضانية في مركز شباب المحاميد قبلى بأرمنت



شباب ورياضة الأقصر تنطلق في الدورة الرمضانية



فعاليات الدورات الرمضانية في مراكز شباب المحاميد والمهيدات