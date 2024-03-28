خدمات رمضانية.. أشخاص يحق لهم استخراج شهادة الميلاد لآخر

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع المواطن الحصول على شهادات الميلاد المميكنة، من خلال مقار السجلات المدنية، أو عبر الانترنت وتوصيلها له للمنزل.

وتتيح الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على شهادات الميلاد المميكنة، ويحق لمجموعة من الأشخاص الحصول عليها، أبرزهم "الشخص نفسه والأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال".

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



