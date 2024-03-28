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تعرف على خريطة انقطاع الكهرباء بقرى كفر شكر ساعتين لمدة 8 أيام

الخميس، 28 مارس 2024 03:14 م
تعرف على خريطة انقطاع الكهرباء بقرى كفر شكر ساعتين لمدة 8 أيام أعمدة إنارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، خريطة انقطاع الكهرباء عن قرى مركز كفر شكر، لمدة 8 أيام تبدأ من 2024/3/30 وحتى 7/4/2024، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا نظراً لأعمال الصيانة.

وكشفت المديرية في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بالفصل كالآتى:
- السبت الموافق 2024/3/30 كفر علي وكفر منصور و كفر عامر ورضوان.
- الأحد الموافق 2024/3/31 كفر الولجا والبقاشين وكفر الشهاوي.
- الإثنين الموافق 2024/4/1 أسنيت.
- الثلاثاء الموافق 2024/4/2 البر الشرقي بمدينة كفر شكر وأسنيت وكفر عزب غنيم والشيخة فاطمة.
- الأربعاء الموافق 2024/4/3 الزمرونية وكفر رجب والمفتي وكفر صليب وكفر عبد السيد نوار.
- الخميس الموافق 2024/4/4 تصفا وكفر تصفا.
- السبت الموافق 2024/4/6 برقطا.
- الأحد الموافق 2024/4/7 الشقر وكفر كردي.







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