تعرف على خريطة انقطاع الكهرباء بقرى كفر شكر ساعتين لمدة 8 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، خريطة انقطاع الكهرباء عن قرى مركز كفر شكر، لمدة 8 أيام تبدأ من 2024/3/30 وحتى 7/4/2024، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا نظراً لأعمال الصيانة.

وكشفت المديرية في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بالفصل كالآتى:

- السبت الموافق 2024/3/30 كفر علي وكفر منصور و كفر عامر ورضوان.

- الأحد الموافق 2024/3/31 كفر الولجا والبقاشين وكفر الشهاوي.

- الإثنين الموافق 2024/4/1 أسنيت.

- الثلاثاء الموافق 2024/4/2 البر الشرقي بمدينة كفر شكر وأسنيت وكفر عزب غنيم والشيخة فاطمة.

- الأربعاء الموافق 2024/4/3 الزمرونية وكفر رجب والمفتي وكفر صليب وكفر عبد السيد نوار.

- الخميس الموافق 2024/4/4 تصفا وكفر تصفا.

- السبت الموافق 2024/4/6 برقطا.

- الأحد الموافق 2024/4/7 الشقر وكفر كردي.