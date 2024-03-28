مصرع شابين وفتاة بحادث انقلاب دراجة نارية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب دراجة نارية، أسفر عن ذلك مصرع 3 شباب من القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من مركز طوخ بمصرع 3 شباب فى حادث انقلاب دراجة نارية.

على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب دراجة نارية كان يقودها "محمد م ش"، وصديقه "عبدالرحمن ح"، فانقلبت بهما، وتصادف ذلك مع مرور فتاة تدعى "سمر حلاوة محمد"، التى لم يمضى على زواجها أشهر، تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعى وتبين وفاتهم جميعا.

فيما اتشحت القرية بالسواد حزنا على وفاة ال3 شباب، مؤكدين أنهم كانوا يتميزوا بالسيرة الطيبة وحسن الخلق.