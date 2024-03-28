بطولة "بادل تنس" ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ورئيس لجنة الشباب المهندس باسل ياسر بطولة البادل تنس، بمشاركة 16 فريقا ضمن مباريات وأنشطة الدورات الرمضانية للموسم الثالث لنقابة المهندسين.

وهنأ الدكتور مصطفي الحضري الفرق الفائزة وتمني لهم مزيدا من التوفيق، وقال إن هذا العام يشمل أفكار مختلفة وأنشطة متنوعة تساعد شباب المهندسين علي قضاء شهر رمضان بشكل رياضي ومختلف، حيث يوجد تعاون واضح بين جميع الحضور وفرق اللاعبين المشتركين في المسابقة.

وأشار رئيس اللجنة المهندس باسل ياسر، إلى أن البطولة أقيمت للعام الثاني علي التوالى، وأكد أن أهداف النقابة التي تسعي لها دائما هي الاهتمام بشباب المهندسين فالمقدمة في جميع النواحي وان من أهداف الأنشطة الرياضية التي تتم الآن وخاصة رياضة البادل كما تم تكريم المراكز الثلاثة الفائزة في المسابقة.



بحضور أمين النقابة الدكتور مصطفي الحضري وأمين الصندوق المهندس وليد ماضي وأعضاء مجلس النقابة المهندس صلاح حامد وكيل النقابة والمهندس محمد قبيصي أمين النقابة المساعد و المهندس محمد السعدي والمهندس محمد سعيد.