اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مارس 2024 08:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بطولة "بادل تنس" ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية

الخميس، 28 مارس 2024 07:50 م
بطولة "بادل تنس" ضمن فعاليات الدورات الرمضانية لمهندسي الإسكندرية أنشطة الدورات الرمضانية للموسم الثالث لنقابة المهندسين
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ورئيس لجنة الشباب المهندس باسل ياسر بطولة البادل تنس، بمشاركة 16 فريقا ضمن مباريات وأنشطة الدورات الرمضانية للموسم الثالث لنقابة المهندسين.

وهنأ الدكتور مصطفي الحضري الفرق الفائزة وتمني لهم مزيدا من التوفيق، وقال إن هذا العام يشمل أفكار مختلفة وأنشطة متنوعة تساعد شباب المهندسين علي قضاء شهر رمضان بشكل رياضي ومختلف، حيث يوجد تعاون واضح بين جميع الحضور وفرق اللاعبين المشتركين في المسابقة.

وأشار رئيس اللجنة المهندس باسل ياسر، إلى أن البطولة أقيمت للعام الثاني علي التوالى، وأكد أن أهداف النقابة التي تسعي لها دائما هي الاهتمام بشباب المهندسين فالمقدمة في جميع النواحي وان من أهداف الأنشطة الرياضية التي تتم الآن وخاصة رياضة البادل كما تم تكريم المراكز الثلاثة الفائزة في المسابقة.


بحضور أمين النقابة الدكتور مصطفي الحضري وأمين الصندوق المهندس وليد ماضي وأعضاء مجلس النقابة المهندس صلاح حامد وكيل النقابة والمهندس محمد قبيصي أمين النقابة المساعد و المهندس محمد السعدي والمهندس محمد سعيد.







الاسكندرية

نقابة المهندسين

نادى المهندسين

دورات رمضانية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة