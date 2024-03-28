انتظام امتحان شهر مارس لصفوف النقل وحضور مرتفع للتلاميذ.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت امتحانات شهر مارس لصفوف النقل انتظام الطلاب وحضور مرتفع للتلاميذ، حيث أكدت المدارس أن تقييمات شهر مارس لصفوف النقل تتم وفق الجداول المعلن عنها من قبل الإدارات التعليمية ويقيم الطالب فى أسئلة تشمل منهج شهر مارس فقط وهى أسئلة قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى لشهر مارس، مشيرة إلى أن الطلبة تؤدى الامتحان بدفى مدة زمنية تعادل حصة دراسية مع استكمال اليوم الدراسى، مشددة على أن اى طالب يغيب عن الامتحان سوف يفقد الدرجة المخصصة لهذا التقييم مطالبة بانضباط جميع الطلاب والالتزام بالحضور حتى انتهاء التقييمات وفق الجدول المعلن.

ويعقد امتحان شهر مارس لصفوف النقل وفق الضوابط التالية:

. يتم اجراء الاختبار بداية من الفترة الثانية من اليوم الدراسي ولا تؤثر الامتحانات على سير اليوم الدراسى.

. يعقد امتحان مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات في نفس موعد امتحان مادتي العلوم والرياضيات بنفس الجدول.

- يعقد امتحان مادة ( connect plus) بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة والخاصة حسب ظروف كل مدرسة

. يستهدف الامتحان أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثانى من الترم الثانى ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط ويعبر عن النتيجة باستخدام الألوان.

- مادة القيم لصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي تقيم من خلال تقويم تكوينى يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج وذلك باستخدام مقياس الأداء.

- التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم أداء التلميذ في كل مادة وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ويشار اليها بعبارة اجتاز - لم يجتاز .





انتظام امتحان شهر مارس لصفوف النقل وحضور مرتفع للتلاميذ



انتظام امتحان شهر مارس لصفوف النقل