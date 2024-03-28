اليوم السابع
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الرئيس التونسى يؤكد أهمية الارتقاء بالمنظومة الطبية فى بلاده

الخميس، 28 مارس 2024 06:00 ص
الرئيس التونسى يؤكد أهمية الارتقاء بالمنظومة الطبية فى بلاده الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد الأربعاء أهمية الارتقاء بالمنظومة الطبية في بلاده، مشددا على أن الصحة حق دستورى لكل إنسان.

جاءت تصريحات الرئيس التونسى خلال اجتماع خصص للنظر في مشروع متعلق بالمدينة الطبية بولاية القيروان. وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأضاف الرئيس التونسي أن بلاده لا ترفض التعاون الدولى فى هذا المجال، ويجب التوصل إلى حلول من شأنها تحفيز الأطباء للبقاء بتونس وتحفزهم أكثر للعمل في المناطق الداخلية.

وبشأن مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان، أكد سعيد ضرورة سرعة إنجاز هذا المشروع الوطنى المهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذه.







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