البنك الأهلى يشترى حصة 24% بشركة هايد بارك العقارية مقابل 3 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة هايد بارك العقارية للتطوير خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 441.4 ألف سهم بقيمة 3.014 مليار جنيه، كما نفذت صفقة على شركة نيوهوريزون تانك ترمينال لتخزين بتروكيماويات بحجم تداول 45 ألف سهم بقيمة 45 مليون جنيه.

ووفقًا لبيان للبنك الأهلي المصري، استحوذ البنك على حصة البنك العقاري المصري البالغة 24% في رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير، والتي تملك 3 شركات تابعة تعمل في إدارة المنشآت الرياضية، وصيانة المنشآت، والتسويق العقاري.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.59%، والعرب على 10.62%، واستحوذت المؤسسات على 35.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 258.5 مليون جنيه، 275.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 425.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 75.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 27559 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 33561 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 9079 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 7170 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.