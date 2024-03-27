أخبار البورصة اليوم الأربعاء 27-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 49 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.901 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر بني سويف للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.

البورصة تخسر 49 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 49 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.901 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 679.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 97 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.48%، والعرب على 5.22%، واستحوذت المؤسسات على 32.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.12%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 362.8 مليون جنيه، 55.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 85.3 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 276 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 28224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 34320 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 12027 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 6516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9260 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 7060 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1513 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3.3 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 5 آلاف سهم، وباعت إدارة بنكي التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري الخليجي عدد 775 سهمًا، 73.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 160 ألف سهم، 124 ألف سهم، 90 ألف سهم، 15.3 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 750 سهم.



كما أعلنت شركتا إيه كابيتال القابضة، وبايونيرز للتنمية العمرانية عدد 1.1 مليون سهم خزينة للأولى، 800 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، فيما أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بيع عدد 100 ألف سهم.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية إيرادات بلغت 13.3 مليون جنيه مقابل 17.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 24.21%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 271.1 ألف جنيه مقارنة مع 18.1 ألف جنيه بنسبة نمو 1396.34%.

وحققت شركة الشمس للإسكان والتعمير، مبيعات بلغت 271.5 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 472.8 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 150.8 مليون جنيه مقارنة مع 149.5 مليون جنيه.