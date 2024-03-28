الأقصر تعقد لقاءات توعوية بمراكز الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم محافظة الأقصر، سلسلة من اللقاءات التوعوية داخل مراكز الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال شهر رمضان المبارك 2024.

وفى هذا الصدد نفذت الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بمعرفة إدارة البرلمان والتعليم المدني، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك تحت توجيهات إيمان عبد الجابر وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار مدير الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، وصلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتم تنفيذ اللقاء الأول بمركز شباب السلام باسنا يوم الجمعة الموافق 22 مارس الجارى، وتم تنفيذ اللقاء الثاني بمركز شباب الحبيل بالبياضية يوم السبت الموافق 23 مارس الجارى، حيث تم تنفيذ اللقاءات اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى انتهاء الفعاليات، حيث تناولت اللقاءات تعليق مطبوعات تعريفية بالإدمان والمخدرات وسبل الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان والتعاطي وأثر ذلك على الأفراد والمجتمعات، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعبدالرحيم جاد مدير إدارة البرلمان والعاملين بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وأدار التنفيذ مجموعة من الشباب المتطوعين والمدربين والمعتمدين بوحدة تطوع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالأقصر.

كما اختتمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لقاءات الرواق الأزهري وبمشاركة 50 طليع من مركز شباب الزينية بحري بالأقصر، حيث أن لقاء الرواق الأزهري تم عن تصحيح المفاهيم الخاطئة للنشء ودور الأسرة في توعية النشء، وتحدث فضيلة الشيخ علي شحات أحمد واعظ بمنطقة الأقصر عن دور الأسرة في تربية الأبناء وتعريف مكانة الأب والأم في الإسلام.



الأقصر تعقد لقاءات توعوية بمراكز الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان



الأقصر تعقد لقاءات توعوية بمراكز الشباب حول مكافحة الإدمان



لقاءات توعوية بمراكز الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأقصر