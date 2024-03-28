شيخ الأزهر يشارك أبناء الأقصر حفل الإفطار السنوى داخل ساحة الطيب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، في حفل إفطار سنوي داخل ساحة الطيب مسقط رأسه بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وأشقاؤه وأبناء عمومته، حيث استقبلوا عدد من قيادات ومسئولى محافظة الأقصر وأبناء بلدتهم في حفل الإفطار السنوي بالبر الغربى.

والتقط عدد من قيادات محافظة الأقصر والشباب المشاركين في حفل الإفطار، صوراً تذكارية مع فضيلة شيخ الأزهر، خلال مشاركته في حفل الإفطار السنوي للساحة الأشهر في البر الغربى، وهو يرتدى الزي التقليدي الصعيدي الجلباب والعمة البيضاء، وذلك وسط أجواء من البهجة والفرحة من المشاركين في الإفطار بالساحة.

وتعتبر ساحة الطيب مسقط رأس شيخ الأزهر الذي ولد بقرية القُرَنة التابعة لمدينة الأقصر فى 3 من صفر من عام 1365هـ، الموافق: 6 من يناير عام 1946م، ووالده من أهل العلم والصلاح، نشأ ببلدته ثم تعلم فى الأزهر؛ فحفظ القرآنَ وقرأ المتون العلميَّةَ على الطريقة الأزهرية الأصيلة، ثم التحَقَ بشُعبة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، حتى تخرَّج فيها بتفوق عام 1969م، أما مؤهلاته العلمية فقد حصل فضيلته على درجة الدكتوراه، شعبة العقيدة والفلسفة، عام: 1977م، وحصل فضيلته على درجة الماجستـير، شعبة العقيدة والفلسفة، عام: 1971م، وحصل فضيلته على درجة الليسانس، شعبة العقيدة والفلسفة، عام: 1969م، وقد سافر فضيلتُه إلى فرنسا لمدةِ ستةِ أشهر فى مهمةٍ علميَّةٍ إلى جامعة باريس، من ديسمبر عام: 1977م، وهو يُجيد اللغةَ الفرنسية إجادةً تامَّةً، ويترجم منها إلى اللغة العربية.

أما المناصب التى تقلدها شيخ الأزهر، فقد عُيِّن معيدًا بكلية أصول الدين، فى 20 من جمادى الآخرة، عام: 1389هـ، الموافق 2/ 9/1969م، وعُيِّن بدرجة أستاذ بالكلية فى 17من جمادى الأولى، عام 1408هـ الموافق 6/1/1988م، وانتُدِب عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة قنا، اعتبارًا من 8 من ربيع الآخر، عام: 1411هـ، الموافق 27/10/1990م، وحتى 21 من صفر، عام: 1421هـ، الموافق 31/ 8/ 1991م، وانتُدِب عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، اعتبارًا من 22 من جمادى الآخرة، عام: 1416هـ، الموافق 15/11/1995م، وعُيِّن عميدًا لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، فى العام الدراسى 1999/ 2000م، وعُيِّن مفتيًا لجمهورية مصر العربية من 10 مارس 2002م حتى 27 سبتمبر 2003م - عُيِّن رئيسًا لجامعة الأزهر، منذ غرة شعبان عام: 1424هـ، الموافق 28 من سبتمبر عام: 2003م، حتى الرابع من ربيع الثانى سنة: 1431هـ، الموافق 19 من مارس سنة 2010م.



قيادات الأقصر خلال صورة تذكارية مع شيخ الأزهر



شيخ الأزهر يشارك أشقاؤه وأبناء الأقصر في حفل إفطار سنوي



شقيق شيخ الأزهر يستقبل رئيس مدينة الزينية بحفل إفطار الساحة



رؤساء مدن القرنة والزينية مع شيخ الأزهر فى حفل الإفطار