ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.38 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتا أو ما يعادل 0.34 % إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 % إلى 85.69 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو فارتفعت 41 سنتا أو 0.50% إلى 81.76 دولارا للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة ،ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأمريكي.