اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 مستوطنين فى عملية إطلاق نار فى منطقة الأغوار بالضفة الغربية

الخميس، 28 مارس 2024 11:54 ص
إصابة 3 مستوطنين فى عملية إطلاق نار فى منطقة الأغوار بالضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أصيب ثلاثة مستوطنين بجروح فى عملية إطلاق نار فى منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن العملية استهدفت حافلة للمستوطنين شمال مدينة أريحا بمنطقة الأغوار، مبينة أن العملية وقعت على شارع 90 السريع قرب العوجا.

ومن جانبها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن 3 مُستوطنين أصيبوا في العملية أحدهم حالته حرجة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هرعت للمنطقة وشرعت بأعمال تفتيش.

فيما لفتت صحيفة يسرائيل هايوم إلى أنه بعد عملية إطلاق النار في منطقة الأغوار، تم استدعاء قوات كبيرة من بينها وحدة دوفدوفان لملاحقة منفذ العملية الذي تمكن من الانسحاب، بعد إطلاق النار.

وتم نشر حواجز على طريق 90 لمنع المُنفذ أو مُنفذي العملية من مُغادرة المنطقة.







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