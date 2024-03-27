12 تكليفا من وزير الرى لتوفير المياه لجميع المزارعين بالصعيد

كتبت أسماء نصار

استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الموقف المائي لمحافظات مصر العليا و التحديات والحلول المقترحة ، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع ، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بمحافظات مصر العليا .

واستمع سويلم خلال لقائه مع المهندسين بمحافظات الصعيد فى مركز التدريب بإسنا الإجراءات التي اتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.

وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى للمهندسين:

‎1- إجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمحافظة أسوان، و‎دراسة تصرفات المحطات العائمة مقارنة بالزمامات المترتب ريها عليها.

2‎- دراسة موقف تشغيل وصيانة محطة النقرة بعد زيادة الزمامات المترتب ريها عليها.

3‎- وضع برنامج زمنى مبنى على أسس فنية وعلمية دقيقة لصيانة محطات الرفع.

4‎- زيادة دور التوجيه المائى في تشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين

‎- قيام إدارات الرى بتحرير محاضر تبديد المياه للأراضى الرملية التي تروى بالغمر.

‎5- حصر أملاك الرى وإزالة التعديات الواقعة عليها ، وتقديم مقترحات للإستفادة منها بالطريقة المثلى .

6‎- التدريب التحويلى وتنقلات العاملين بين الإدارات لسد العجز في بعض الوظائف.

7‎- تدوير المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لزيادة الخبرات وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد.

‎8- تواصل مهندسى إدارة رى أسوان مع المواطنين وحسم شكواهم أولاً بأول ، والمرور الدورى للمتابعة على الطبيعة

9‎ - دراسة مقترح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بجنوب الوادى ، وتبادل المعدات بين مختلف الإدارات طبقاً للحاجة.

10‎- مواجهة التعديات وإزالتها الفورية مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات.

11‎- الالتزام بقواعد صرف مكافأة التميز الغير إعتيادى ، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة.

12- مراجعة موقف السكن الإدارى طبقا للشكاوى والطلبات المقدمة من عدد من العاملين.