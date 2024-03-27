وكيل صحة المنوفية تتابع حالة سائق قطار قويسنا بحادث اصطدامه عربة نقل

المنوفية - محمد فتحى

تابعت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، بمستشفى قويسنا المركزى، حالة سائق القطار المصاب جراء تصادم عربية بقطار فى محطة قويسنا.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم نقل سائق القطار أمس لمستشفى قويسنا العام عن طريق الإسعاف لتوقيع الكشف الطبى اللازم عليه، وانتقلت للمستشفى لمتابعة حالته.

وتابعت الحالة مع فريق المستشفى لحين التأكد من تحسن جميع الحالة وخروجها من المستشفى، وأضافت وكيل الوزارة، أن حالة المصاب مستقره وبصحة جيده.

ورافق خلال الجولة، كل من الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة نهاد محمد مدير المستشفى، محمد عرفة مدير إدارة الشئون الإدارية.