وزارة الصحة تكشف خدمات المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى توفرها المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان توفر خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تستهدف جميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

واستكملت: تعد المنصة الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا.

ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.