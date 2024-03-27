هيئة السكة الحديد تعدل تركيب بعض قطارات خط القاهرة - السد العالى والعكس

كتب سيد الخلفاوى

عدلت هيئة السكة الحديد، تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة السد العالي والعكس، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة:

أولا:

- اعتباراًً من يوم 23/3/2024 تعديل تركيب قطار 90 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهويه ديناميكية + سبنسه .

- اعتباراًً من يوم 24/3/2024 تعديل تركيب قطار 91 أسوان / القاهرة لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهويه ديناميكية + سبنسه .

ثانيا :

- اعتباراًً من يوم 5/4/2024تعديل تركيب قطار 1012 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .

- اعتباراًً من يوم 6/4/2024تعديل تركيب قطار 1009 أسوان / القاهرة لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .