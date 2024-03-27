وزارة الاوقاف: صك الاطعام يجزئ من صدقة الفطر والزكاة والكفارات

كتب لؤى على

أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، أن صكوك الإطعام تجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وصدقة الفطر و يتم تخصيص جزء منها لأهل غزة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتوزيع 22 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بمحافظات الجيزة وبني سويف وقنا على الأسر الأولى بالرعاية وذلك فى إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تسليم 22 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات الجيزة وبني سويف وقنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الجيزة، و 6 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف بني سويف، و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف قنا.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف،انطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام 2024 م ، من أول أيام رمضان مع تخصيص جزء منه لأهل غزة بقيمة 400 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية.