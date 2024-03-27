مصرع طفل إثر سقوطه من مصعد كهربائى فى مدينة دكرنس بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى طفل مصرعه، وأصيبت سيدة إثر غلق باب المصعد الكهربائي علي رأس الطفل أثناء صعوده بالمصعد الكهربائي، في أحد الأبراج بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، فيما أصيبت سيدة أثناء محاولة إنقاذ الطفل، وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من ادارة تأمين المستشفيات بوصول جثمان طفل ادعاء غلق باب المصعد الكهربائي علي راسه، وإصابة سيدة تعمل مربية.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطفل يوسف أيمن عبدالمحسن حمدى، 4 أعوام، ادعاء سقوط من المصعد بعد غلق باب المصعد على رأسه، وإصابة السيدة بسمة محمود على الغرباوي، 46 عاما، مصابة بجرح فى اليد اليمنى.

تم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفي دكرنس العام، والمصابة للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.