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محافظ الوادي الجديد يتابع أرصدة السلع بالخارجة ويوجه بزيادة حصة السكر

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:53 ص
محافظ الوادي الجديد يتابع أرصدة السلع بالخارجة ويوجه بزيادة حصة السكر جانب من الجولة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

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تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فرع المصرية ماركت بمدينة الخارجة، واطمأن على أرصدة السلع، والتقى عدد من  المواطنين ووجه بزيادة حصة السكر المطروحة، وكميات اللحوم الطازجة والمجمدات واستمرار توافرها تلبيةً لحاجة المواطنين.

كما تفقد المحافظ محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمركز الخارجة؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من وزن اسطوانات الغاز والبيع بالأسعار المقررة، وشدّد على الالتزام بالأسعار المقررة دون زيادة، ووضع لافتات واضحة بأسعار اسطوانات الغاز على السيارات لمنع استغلال المواطنين.

كما وجّه المحافظ بإعداد بونات بعدد الاسطوانات التي يتسلمها المتعهد شاملًا قيمة الاسطوانة للتأكد من بيعها للمواطن بالسعر المحدد، كما أكّد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة المهنية للعاملين بالمصنع حفاظًا على سلامتهم، وقرر منح مكافآت مالية لهم لجهدهم المتميز.


 







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