محافظ المنوفية يكرم طفل وشاب مكفوفين من حفظة القرآن الكريم

المنوفية - محمود شاكر

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية طفل وشاب "مكفوفين"، من ذوى الهمم من حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، وذلك فى إطار التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوى الهمم لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

حيث أهدى المحافظ مكافأة مالية للشاب مصطفى رجب الصباغ ابن قرية كفر الباجور طالب بكلية إعلام طنطا، والطفل إبراهيم محمد درويش البالغ من العمر 8 سنوات ابن قرية بمم طالب بأحد المعاهد الأزهرية بتلا )، وذلك تقديرا لتفوقهم وتميزهم في حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله رغم فقدانهم نعمة البصر ، كما أمر المحافظ بصرف مواد غذائية ولحوم دعماً لأسرهم.

وأشار المحافظ أنهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به للأسرة المصرية في تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم فى بناء وتنمية المجتمع، مؤكداً على دعمه الكامل للموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بهم كونهم أمل الحاضر ومستقبل الغد.

وفى نهاية اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على جهوده الملموسة فى دعم الحالات الإنسانية وذوى القدرات الخاصة لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.